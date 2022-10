So schafft es Melinda Gates, weiterhin mit Bill zu arbeiten

Melinda Gates (58) beweist, dass sie Privates und Berufliches trennen kann! Nach 27 gemeinsamen Ehejahren ließ sie sich vergangenes Jahr von Bill Gates (66) scheiden. Es wird vermutet, dass sie sich aufgrund der Gerüchte um eine angebliche Affäre des Microsoft-Mitbegründers mit einer seiner Mitarbeiterinnen vor 22 Jahren von ihm trennte. Trotzdem arbeiten die Projektmanagerin und ihr Ex-Mann nach wie vor zusammen. Melinda gab jetzt einige Details über die Zusammenarbeit mit Bill nach ihrer Trennung bekannt!

Die Philanthropin erzählte gegenüber CBS Morning wie sie es schaffe, weiterhin mit Bill zusammenzuarbeiten: "Ich habe auch weiter mit der Person gearbeitet, von der ich weggezogen bin und ich musste jeden einzelnen Tag auftauchen und mein Bestes geben. Auch wenn ich um neun Uhr morgens weinte und um zehn Uhr eine Videokonferenz mit der Person, die ich verließ, abhalten musste, musste ich mein Bestes geben." Das habe sie als Führungskraft schließlich gelernt.

Denn die gemeinsame Stiftung der beiden, in der sie unter anderem eine weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die Bekämpfung extremer Armut erwirken wollen, liege Melinda nach wie vor am Herzen: "Wir glauben weiterhin an diese Mission und werden unsere Arbeit in der Stiftung gemeinsam fortsetzen", teilte sie mit.

Getty Images Melinda Gates, Geschäftsfrau

Getty Images Bill und Melinda Gates im September 2018 in New York

Getty Images Melinda Gates, New York 2019

