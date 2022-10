Trotz Parkinson: So süß tanzen Sharon und Ozzy Osbourne

Da blieb wohl kaum ein Auge trocken! Sharon (70) und Ozzy Osbourne (73) sind seit über 40 Jahren miteinander verheiratet. Auch Ozzys Parkinsonerkrankung, die 2019 diagnostiziert wurde, kann der Liebe der beiden nichts anhaben. Immer wieder teilt die Moderatorin ihr privates Glück mit ihren Fans auf Social Media. Jetzt postete Sharon ein süßes Video, in dem Ozzy und sie trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden anlässlich ihres 70. Geburstages miteinander tanzten!

Ihre vorgezogene Geburtstagsparty fand am vergangenen Freitag im 1920er-Jahre-Stil statt. An ihrem eigentlichen Ehrentag am Sonntag postete sie auf Instagram ein süßes Video von dem Höhepunkt ihrer Feier. In diesem ist zu sehen, wie Ozzy und seine Frau nach der Ankündigung ihrer Tochter Kelly (37) gemeinsam die Tanzfläche betreten. Durch seine Parkinsonkrankheit ist die Metal-Ikone mittlerweile auf einen Gehstock angewiesen, doch für diesen besonderen Moment verzichtete er darauf. Die zwei Verliebten tanzten eng umschlungen und lachten gemeinsam während ihres Auftritts. "Alle meine Wünsche in einem Raum. Mein Herz ist voll!", schrieb die frischgebackene 70-Jährige unter ihren Post.

Auch die Fans der beiden waren absolut begeistert und kommentierten zahlreich Sharons Video. "So sieht wahre Liebe aus! Ihr habt so viel durchgemacht und seid immer noch so stark!", "Das brachte mich zum Weinen! Das ist wahre Liebe!" oder "Ozzy und du seid wirklich die Süßesten", schrieben einige ihrer Follower. Eine weitere Userin schrieb: "Du liebst Ozzy so sehr, deine Hingabe ist unglaublich! Es ist so süß!".

Anzeige

Instagram / sharonosbourne Sharon und Ozzy Osbourne

Anzeige

Instagram / martynbullard Sharon und Ozzy Osbourne

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de