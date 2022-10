Zweite Staffel: Erste Bilder vom "And Just Like That"-Set

Sarah Jessica Parker (57) und Co. sind wieder in Action! Im März wurde es offiziell: And Just Like That, das Sequel der allseits beliebten Serie Sex and the City, geht in die zweite Runde. Nicht nur mit Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, und ihren Freundinnen wird es ein Wiedersehen geben. Auch John Corbett alias Aidan Shaw ist wieder mit dabei. Die Dreharbeiten haben inzwischen sogar schon begonnen – und es gibt bereits erste Bilder vom "And Just Like That"-Set!

Auf neuen Bildern ist Sarah Jessica Parker mit Kristin Davis (57) bei den Dreharbeiten in Manhattan zu sehen. Die beiden Serienstars strahlten bis über beide Ohren – und waren dabei auch noch stilsicher wie eh und je. Die 57-Jährige trug einen lockeren Jumpsuit und dazu ganz besondere High Heels von Dior. In den hohen Hacken war sie vor 13 Jahren bereits im ersten "Sex and the City"-Film zu sehen gewesen. Das Outfit der Charlotte-Darstellerin wiederum bestand aus einem engen Rock und einer transparenten Bluse mit Schleife.

Dass Sarah Jessica erst vor rund einer Woche einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften hatte, ist ihr auf den Fotos kaum anzusehen. Ihr Stiefvater verstarb nach einer Krankheit. "Zu Hause und bei all denen, die dich liebten, wirst du immer vermisst werden", hatte sie vor wenigen Tagen via Instagram um ihr Familienmitglied getrauert.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Action Press / Splash News / Jose Perez Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am "And Just Like That"-Set in Manhattan im Oktober 2022

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

