"Geschmacklos": "The Crown" zeigt Affäre von Prinz Philip

Ob The Crown sich damit einen Gefallen tut? Die Netflix-Erfolgsserie konnte in den vergangenen Wochen richtig Fahrt aufnehmen. Durch die Ereignisse rund um den Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) explodierten die Zuschauerzahlen, denn das Interesse am Leben der Königin war groß. Doch nun könnte das Format einen schweren Fehler begehen: Die Darstellung einer angeblichen Affäre ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip (✝99) sorgte jetzt für heftige Kritik!

"Nur wenige Wochen nachdem die Nation Ihre Majestät an der Seite von Prinz Philip zu Grabe getragen hat, ist dies ein geschmackloser und, offen gesagt, grausamer Unsinn", ärgerte sich der frühere Pressesprecher der Königin, Dickie Arbiter, gegenüber The Sun über die Pläne von "The Crown". Es soll eine Affäre zwischen Philip und der Gräfin Penny Knatchbull (69) sogar mit intimen Szenen dargestellt werden, die offenbar reine Fiktion ist. Dabei wurde das Verhältnis vom Ehemann der Queen immer vehement bestritten und nie bestätigt.

Zwischen Philip und Penny bestand seit 1991 eine enge Freundschaft. Als ihre gerade einmal fünf Jahre alte Tochter an Nierenkrebs starb, soll die Gräfin Mountbatten von Burma in Philip einen Vertrauten gefunden haben. Aufgrund gemeinsamer Interessen und dem gleichen Humor habe sich eine enge Bindung entwickelt. Über die Gerüchte einer angeblichen Affäre soll sich der Prinz immer sehr geärgert haben.

Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Penny Knatchbull bei einem Event, 2011

Jonathan Pryce als Prinz Philip am Set von "The Crown"

