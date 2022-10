Nach Trennung: Kate Merlan kann nicht mehr im Ehebett pennen

Braucht Kate Merlan (35) jetzt ein neues Bett? Ende September machte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin öffentlich, dass sie und ihr Mann Jakub (27) fortan getrennte Wege gehen. Schon zuvor hatte es zwischen den beiden immer wieder gekriselt. Ein Streitthema war unter anderem die ständige Feierei des Profikickers. Inzwischen ist Jakub auch aus ihrer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Dennoch wird Kate zu Hause offenbar oft an ihn erinnert: Sie kann nicht mehr im gemeinsamen Ehebett schlafen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 35-Jährige: "Ich war gerade bei der Massage, weil ich in den letzten Tagen solche krassen Rückenschmerzen bekommen habe, weil ich halt einfach auch nicht mehr bei uns im Bett schlafen kann." Sie versuche, das Ehebett zu meiden und schlafe stattdessen auf dem Sofa. Irgendwann müsse sie sich zwar wieder an ihr Bett gewöhnen – jetzt sei jedoch noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

Die Trennung setzt Kate offenbar immer noch sehr zu. Schon vor wenigen Tagen hatte sie betont, wie schwer die vergangene Zeit für sie war: "Es ist mittlerweile so schlimm, dass wir keinen normalen Satz miteinander sprechen können. Es hat sich die letzten Monate so ins Negative verändert."

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Instagram / katemerlan Kate Merlan bei einem Festival, August 2022

