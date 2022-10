Kimberley Walsh schwört ihren drei Kindern zuliebe Botox ab

Für ihre Kids will Kimberley Walsh (40) natürlich bleiben. Im Mai 2021 wurde die Girls Aloud-Bekanntheit zum dritten Mal Mutter. Die Sängerin ist durch und durch eine Jungs-Mama. Mit ihrem Mann Justin Scott (40) hat sie Bobby, Cole und Nesthäkchen Nate. Die Rasselbande ist der ganze Stolz der Britin. Um ihre Söhne nicht zu verwirren, will Kim sogar auf Botox-Behandlungen verzichten, wie sie nun erzählte.

Im Interview mit New! Magazine sprach die 40-Jährige über ihr Äußeres. "Ich habe immer noch nichts machen lassen", betonte sie zunächst. Inzwischen habe sie aber das Gefühl, dass sie nachhelfen sollte – doch Kimberley hat zu viel Angst. "Ich habe so ein ausdrucksstarkes Gesicht, und jedes Mal, wenn ich denke: 'Oh, ich brauche ein bisschen Botox', lasse ich es nie machen", erzählte sie. Die Musikerin fürchte, dass sich dadurch ihr Gesichtsausdruck ändere. "Ich möchte, dass meine Kinder wissen, wann ich wütend bin!", erklärte die Dreifach-Mama.

Ihre Kinder stehen für Kimberley an erster Stelle. Wünscht sich der Girlgroup-Star sogar noch mehr Nachwuchs? "Wir haben beschlossen, dass Nate unser letztes Baby sein wird", hatte sie schon zwei Monate nach der Geburt ihres jüngsten Sprosses im Gespräch mit Notebook klargestellt. Obwohl sich ihr Ältester noch ein Geschwisterchen wünscht, sei sie mit der Familienplanung durch.

