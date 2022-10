Stadt der Liebe: Tom Holland und Zendaya turteln in Paris

Zuckersüß! Seit letztem Jahr sind Zendaya (26) und Tom Holland (26) das Traumpaar in Hollywood. Obwohl die beiden jungen Schauspieler wert auf ihre Karriere abseits von ihrem Partner legen, sind die Turteltauben dennoch nie weit voneinander entfernt. Anfang dieser Woche zeigte sich die Euphoria-Schauspielerin im Rahmen der Pariser Fashion Week alleine. Jetzt wurden Zendaya und Tom gemeinsam bei einer Sightseeingtour in der Stadt der Liebe gesichtet!

Zendaya und Tom Holland nutzten ihre Zweisamkeit abseits von dem Medienwirbel. Die jungen Spider-Man-Schauspieler machten jetzt gemeinsam eine Führung durch den Louvre in Paris. Händchen haltend und stylish gekleidet schauten sie sich die ausgestellte Kunst an. Zendaya trug ein hellblaues Blusen-Kleid, kombiniert mit einer kleinen Handtasche und einer goldfarbenen Brille. Neben ihr glänzte Tom in einem gestreiften Langarmshirt und einer lässigen dunkelblauen Stoffhose.

Die Fans der beiden können sich über den gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit freuen, denn Zendaya und ihr Tom behalten ihre Beziehung überwiegend für sich. Zuletzt zeigte sich das Paar im Juni bei einem gemeinsamen Lunch-Date in New York. Wie sehr sich die beiden lieben, lassen sie ihre Fans auf Instagram wissen. Hier posteten sie bereits einige Liebesbekundungen.

Tom Holland und Zendaya in Paris, Oktober 2022

Tom Holland und Zendaya, "Spider-Man"-Stars

Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

