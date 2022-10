Startschuss: Das sind die ersten "Bauer sucht Frau"-Hofdamen

Die ersten Hofdamen stehen fest! Endlich ist es wieder so weit: Moderatorin Inka Bause (53) bietet ihre Hilfe an und vermittelt einsame Landwirte. Elf Bauern und die Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta suchen in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe. In der ersten Folge der 18. Staffel war traditionell das Scheunenfest zu sehen. Dabei konnten sich die Singles erstmals beschnuppern – und die ersten Entscheidungen sind sogar schon gefallen!

Unter anderem Milch- und Käsebauer Arne lernte auf dem Scheunenfest zwei Damen kennen – wollte sich bei der Hofwoche allerdings auf nur eine Frau konzentrieren. "Katharina, ich finde dich supersympathisch, aber tendenziell denke ich, dass ich mit Antje mehr auf einer Wellenlänge liegen könnte", ließ er seine Bewerberinnen letztendlich wissen. Die Auserwählte freute sich aus ganzem Herzen über die Wahl und hatte direkt große Hoffnung nach diesem Start: "Ich war total baff. Hoffentlich verliebt man sich in den Tagen ineinander!"

Auch Tade hat sich bereits schweren Herzens entschieden: Emely soll es sein. Diese freute sich auf die kommende Zeit mit dem 25-jährigen Schafhalter. "Ich finde, dass wir uns gut verstehen, uns gut unterhalten", fasste die Blondine zusammen. Die verschmähte Tanja hatte die Abfuhr schon kommen sehen und gönnte ihrer Konkurrentin den Sieg. "Die haben sich super verstanden, vom ersten Augenblick an. Und das finde ich auch nicht verkehrt", merkte sie an.

