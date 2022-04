Jetzt können sich die liebeshungrigen Singles für ihren Lieblingsbauern oder ihre Lieblingsbäuerin bewerben! Eine neue Staffel von Bauer sucht Frau steht in den Startlöchern – das bedeutet: Inka Bause (53) spielt wieder einmal Amor auf dem Land und wird die einsamen Singleherzen höherschlagen lassen. Drei Kandidaten für die nächste Runde hatte RTL schon verkündet. Aber wer sucht neben Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta, Mischbetriebbauer Theo und Michael, der Frauen und Männer mag, noch das große Glück im TV? Jetzt wurden alle Bauern offiziell vorgestellt...

Bauer Arne ist 30 Jahre alt und betreibt in Niedersachen eine eigene Hofkäserei. Dem Haupterwerbsbauern ist es deshalb besonders wichtig, dass seine Zukünftige Kühe mag. Dass sie auch das Landleben bevorzugt, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Bauer Steffen aus Brandenburg gibt es nur im Doppelpack. Der 43-Jährige ist nicht nur Rinderzüchter, sondern auch Papa eines Sohnes. Das Vater-Kind-Duo lebt in einer reinen Männer-WG und braucht offenbar weibliche Unterstützung. "Man möchte gerade abends, wenn man nach Hause kommt, eine Schulter zum Anlehnen", betonte Steffen.

Auch zwei Jungbauern sind dabei und hoffen darauf, ihre Mrs. Right zu finden. Der 28-jährige Dennis mag auf seinem Hof am liebsten die Kälbchen, die fröhlich über die Weide springen. Außerdem kann er mit einem besonderen Hobby überzeugen: Er backt leidenschaftlich gerne – auch für seine potenzielle Partnerin. Bauer Max aus der Pfalz ist aus voller Überzeugung Bio-Landwirt. Der 26-Jährige hat eine wichtige Anforderung an seine zukünftige Freundin: Sie sollte humorvoll sein.

Der zweite Michael der Staffel ist ein echtes Nordlicht – er möchte seinen Hof, auf dem Rinder und Hühner leben, zusammen mit einer Partnerin umsorgen. Auch Jörg aus dem Vogelsbergkreis möchte dem Singleleben ein Ende setzen. Der Vater eines neunjährigen Sohnes träumt davon, sich wieder zu verlieben. Wichtig ist: Die Frau muss seine Leidenschaft für Tiere teilen. "Ich bin Landwirt geworden, weil ich gerne Tiere um mich habe und das Landleben liebe", stellte er klar.

Hobbybauer Erik aus Thüringen ist ebenfalls auf der Suche nach seiner Traumfrau. Der Tierliebhaber ist 30 Jahre alt und steht auf Damen mit Humor. "Meine letzte Beziehung ist zwei Jahre her und ich fühle mich schon einsam", gab er zu. Er freut sich darauf, eine Familie zu gründen. Gottfried aus dem Schwarzwald möchte mit 63-Jahren noch mal voll durchstarten in der Liebe. "Ich suche eine Frau, mit der ich bis ans Lebensende kuscheln kann", erzählte er in der Vorstellungsshow von seinen Träumen.

Auch Schafhalter Tade aus Ostfriesland ist in der kommenden Staffel am Start. Der 25-Jährige ist noch solo und möchte in Zukunft nicht nur mit seinen Schafen und seinem Hündchen kuscheln. Der Brillenträger erhofft sich von "Bauer sucht Frau", seine Traumfrau zu finden. "Sie sollte Humor haben und nicht unbedingt alles zu ernst nehmen", erzählte er. Vollmilchbauer Martin aus dem Allgäu setzt ebenfalls all seine Hoffnungen in die Datingshow. Der 65-jährige Biobauer fährt in seiner Freizeit gerne Ski – als Ausgleich zur Stallarbeit.

Maik aus Schleswig-Holstein hat sich bei "Bauer sucht Frau" beworben, um einen Weg aus der Einsamkeit zu finden. Der 30-jährige Landwirt hatte noch keine richtige Beziehung – und das will er ändern. "Wenn ich die richtige Freundin habe, wäre mein Traum, irgendwann zu heiraten und Kinder zu kriegen", offenbarte der Rindermastbauer von der Nordsee. Schweinehalter Christian aus Niedersachsen betreibt einen Hof, der schon seit 100 Jahren in Familienbesitz ist. Der 39-Jährige ist ein Hundefreund und möchte sein Leben fortan mit einer Partnerin verbringen.

Pferdewirt Ulf hat 35 Pferde und ist eine echte Frohnatur. Der gelernte Metallbauer hat sein Hobby zum Beruf gemacht und freut sich nun darauf, seine Hofdamen begrüßen zu dürfen. Die zukünftige Partnerin des 31-Jährigen muss aber auch seine Mutter überzeugen können – denn die ist laut Ulf die Chefin auf dem Hof. "Sie sollte bodenständig sein und sich auch mal schmutzig machen können – aber das Wichtigste ist, dass sie Ulf gefällt", beschrieb seine Mutter ihre Schwiegertochter in spe. Mutterkuhhalter Mario aus Mittelhessen sucht eine tierliebe, humorvolle Frau. Der 44-Jährige hat schon morgens ein Grinsen im Gesicht. "Ich bin ein lustiger Typ, meine Tiere sind alle wohlgenährt – so wie der Bauer auch", machte er Werbung für sich. Seine Tiere sind ihm so ans Herz gewachsen, dass er es nicht über Herz bringt, sie zu schlachten.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" bei RTL+.

Anzeige

RTL Mischbetriebbauer Theo von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Landwirt Michael

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL "Bauer sucht Frau"-Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta

RTL "Bauer sucht Frau"-Landwirt Theo

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

TVNOW / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de