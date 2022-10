Viel mehr als Laura: Pietro Lombardi prahlt mit Einkommen

Pietro Lombardi (30) muss sich finanziell keine Sorgen machen! Als Sänger und Influencer ist er total erfolgreich, bald wird er auch noch erneut in der DSDS-Jury sitzen – der Rubel rollt also. Aktuell erwartet er mit seiner On-off-Freundin Laura Maria Rypa (26) das erste gemeinsame Kind. Auch Laura ist inzwischen durch die Beziehung zu ihm als Influencerin tätig. Jetzt stellte Pietro klar, dass trotzdem er für das größere Einkommen sorgt.

In ihrem Podcast "On/Off" wurden die beiden gefragt, wer denn mehr Geld hätte. "Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient", wurde Pietro daraufhin deutlich. Dann fügte er zwar an, dass das nur ein Spaß sei – aber so falsch liegt er damit vermutlich nicht. Dennoch stellte Laura klar, dass sie selbst für ihr Geld arbeite und sich niemals von Pietro abhängig machen wolle. "Jetzt hast du eh ausgesorgt, du bist mit mir zusammen", entgegnete ihr Freund daraufhin trocken.

Wie es wirklich um Pietros Kontostand steht, ist natürlich nicht genau bekannt – wie Bild berichtete, soll er aber alleine für seine Teilnahme in der DSDS-Jury 400.000 Euro kassieren. Und anscheinend geht da auch noch viel mehr: "In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen", hatte Pie in einem YouTube-Video erklärt.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Public Address Pietro Lombardi im Februar 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

