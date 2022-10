Ist Laura genervt von Pietro Lombardis ständiger Reiserei?

Würde sich Laura Maria Rypa (26) mehr Zeit mit Pietro Lombardi (30) wünschen? Nach einer langen On-off-Phase sind die Influencerin und der Sänger nun endlich glücklich miteinander. Das Paar erwartet derzeit sogar sein erstes gemeinsames Kind. Die beiden dürfen sich auf einen Jungen freuen. Doch als erfolgreicher Musiker und DSDS-Juror ist der werdende Zweifach-Papa viel unterwegs. Hat Laura ein Problem mit Pietros ständiger Reiserei?

Im Rahmen einer Instagram-Story erkundigte sich ein Follower, wie die 26-Jährige zu Pies häufiger Abwesenheit steht. "Für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Ich habe ihn so kennengelernt und deshalb komme ich damit gut klar", versicherte Laura. Immerhin könne sie in dieser Zeit auch selbst arbeiten und für Erledigungen nutzen. "Finde es auch persönlich besser, wenn man nicht 24/7 aufeinander hängt", betonte die Mama in spe außerdem.

Wenn der gemeinsame Sohn erst einmal auf der Welt ist, wird sich dann aber doch etwas ändern. Pietro plant eine Art Vaterschaftsurlaub. "Wir hatten kurz darüber gesprochen und er wollte höchstwahrscheinlich ein Jahr Pause machen, um die Zeit voll und ganz zu genießen", erzählte Laura.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Panama Pictures Pietro Lombardi im August 2022 in Hanau

