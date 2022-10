Zieht Luxus-Lady Claudia Obert etwa auch ins Dschungelcamp?

Wird Claudia Obert (61) schon bald den australischen Dschungel aufmischen? Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Namen von Promis enthüllt, welche womöglich in der kommenden Dschungelcamp-Staffel an den Start gehen. Neben Andrej Mangold (35) soll sich unter anderem auch Yeliz Koc (28) bald den Dschungelprüfungen stellen. Doch wie nun bekannt wurde, könnte auch Claudia Obert bald ihr Unwesen in Australien treiben.

Wie Bild berichtete, werde der Reality-TV-Star angeblich an der kommenden Staffel des Dschungelcamps teilnehmen. Erst im vergangenen Jahr zeigte sich die 61-Jährige noch abgeneigt. "Da kriegt mich keine Summe der Welt hin", stellte sie damals klar. Die Champagner-Liebhaberin könne sich nicht vorstellen, die Essensprüfungen zu absolvieren. Ob sich das nun geändert hat?

Erst vor wenigen Stunden wurde ein weiterer möglicher Kandidat für die Show enthüllt. Patrick Romer (26) soll sich nach seiner Teilnahme am Sommerhaus der Stars dazu entschieden haben, seinen Ehrgeiz auch im Dschungel unter Beweis zu stellen. Den Vertrag habe der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat laut Bild-Informationen bereits unterschrieben.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

