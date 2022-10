Hat Prinz Harry "traurige Augen" wie Vorfahre Edward VIII.?

Ist Prinz Harry (38) dem einstigen König Edward VIII. (✝77) so ähnlich? Der Prinz zog vor rund zwei Jahren mit der ehemaligen Schauspielerin Herzogin Meghan (41) in die USA. Auch sein Urgroßonkel verließ einst die Monarchie und wanderte für die Liebe in die Staaten aus. Nach nur 325 Tagen als König hatte Edward VIII. für die Prominente Wallis Simpson (✝87) abgedankt. Ein königlicher Biograf behauptet nun, dass Harry denselben Gesichtsausdruck wie sein Urgroßonkel habe, als er England den Rücken kehrte!

Edward VIII. hatte 1936 als König abgedankt. Das löste damals eine Verfassungskrise aus. Der Royal-Experte Hugo Vickers sagte gegenüber The Sun nun, er habe danach nie wieder "jemanden mit so traurigen Augen gesehen" wie den König. Er erkenne Parallelen zu Prinz Harry und offenbarte jetzt: "Beide Männer schienen Traurigkeit auszustrahlen, nachdem sie ihre Verbindungen zur königlichen Familie gekappt hatten. Prinz Harry hat dieselben traurigen Augen wie Edward VIII." Der Autor riet: "Wenn Sie wissen wollen, was [Harry] wirklich dachte, sehen Sie sich seine Augen an."

Hugo könne sich nicht erklären, warum das Funkeln in Harrys Augen verloren gegangen sei, seit dieser das Königshaus verließ und mit seiner kleinen Familie nach Kalifornien zog. "Was den Herzog von Sussex betrifft, wer weiß, was mit ihm passieren wird?", rätselte er. Sicher sei seiner Ansicht nach, dass der 38-Jährige "durch und durch unglücklich" aussehe.

Getty Images Edward VIII. beim Verlassen eines Hotels in New York im Jahr 1964

Getty Images Edward VIII. und Wallis Simpson im Jahr 1939

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

