Ihr Rücktritt kam überraschend! Am Mittwoch gaben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) in einer Mitteilung bekannt, von ihren royalen Pflichten und als Vertreter des britischen Königshauses zurückzutreten. Sie wollen finanziell unabhängig sein und zukünftig mit ihrem Sohn Archie Harrison neben Großbritannien auch in Nordamerika leben. Meghan und Harry waren jedoch nicht die ersten Royals, die sich zu diesem Schritt entschieden haben...

Die Entscheidung des Paares hat Parallelen zu Edward VIII. und Wallis Simpson (✝87). Edward, der damalige König des Vereinigten Königreichs, dankte im Jahr 1936 der Liebe wegen ab. Denn Wallis zu heiraten, war damals nicht vorstellbar. Sie war wie Meghan bürgerlich und eine bekannte Amerikanerin. Anders als die einstige Schauspielerin war sie jedoch eine Society-Lady. Und noch eine Gemeinsamkeit haben die Frauen: Beide waren bereits verheiratet, bevor sie Mitglieder der königlichen Familie wurden – Wallis sogar zweimal. Und auch wie Meghan und Harry standen Edward und Wallis damals mit ihren Handlungen und Entscheidungen oft in der Kritik.

Nur dank Edwards Entscheidung, seine königlichen Pflichten abzulegen, ist Queen Elizabeth II. (93) heute das Oberhaupt Großbritanniens, Nordirlands und der Commonwealth of Nations. Denn nach seinem Rückzug bestieg sein jüngerer Bruder George VI. den Thron – der Papa der 92-Jährigen. Kanntet ihr diese Geschichte bereits? Verratet es in unserer Umfrage!

