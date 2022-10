Nach Queen-Tod: Prinz Harry lacht mit WellChild-Gewinnern

Prinz Harry (38) wirkt wieder ziemlich happy! Und das, obwohl das im vergangenen Monat noch ganz anders aussah: Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96), was die Welt in Schock versetzte. So wurde über eine Woche lang getrauert, bis die große Beerdigung stattfand. Während dieser Trauerphase mussten einige Termine abgesagt werden, die nun aber nachgeholt werden: Prinz Harry zeigte sich total unbeschwert, während er mit den Gewinnern der diesjährigen WellChild Awards sprach und sogar einige private Details ausplauderte.

Da das Treffen mit den Gewinnern nicht vor Ort in England stattfinden konnte, nahm der Sohn von König Charles III. (73) den Termin per Videoanruf wahr. In dem Clip, den das Magazin Hello veröffentlichte, entlockte der vierjährige Henry Waines dem Prinzen nicht nur ein herzliches Lachen, sondern auch einige süße Worte. "Du klingst genau wie mein Sohn Archie (3). Dieselbe kleine Quietsche-Stimme. Ich liebe sie", verriet der 38-Jährige begeistert und plauderte sogar auf Nachfrage des Gewinners aus, wie es seinem Nachwuchs so gehe: "Beiden geht es gut. Archie ist sehr, sehr beschäftigt. Und Lilibet (1) lernt, ihre Stimme zu benutzen, was großartig ist."

Mit einer weiteren Gewinnerin der WellChild Awards sprach der Mann von Herzogin Meghan (41) über seine Familie. Als er mit der kleinen Shakeera per Gebärdensprache kommunizierte, kam Harry auf einen Giraffen-Luftballon im Hintergrund zu sprechen: "Wie lange habt ihr diese Giraffe schon? Archie hat nämlich auch so eine Giraffe – die hält schon richtig lange. Wir nennen sie Gerald."

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie im Mai 2019 in Windsor

