Bestätigt: Das war die Todesursache von Queen Elizabeth II.

Jetzt haben die Royal-Fans Gewissheit. Queen Elizabeth II. (✝96) verstarb am 8. September auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral. Der Tod der einstigen Königin löste weltweit große Trauer aus: Das Vereinigte Königreich begab sich umgehend in eine zehntägige Trauerphase – sowohl das Volk als auch die Familie der ehemaligen Regentin konnten sich von der Monarchin verabschieden. Nach dem feierlichen Staatsbegräbnis am vergangenen Montag wurde nun die Todesursache der Queen bekannt gegeben.

The Sun liegt die Sterbeurkunde vor, aus der hervorgeht, dass die 96-Jährige aufgrund ihres hohen Alters gestorben sei. Das einstige Staatsoberhaupt Großbritanniens verstarb um 15.10 Uhr auf Schloss Balmoral, wie am Donnerstagnachmittag bestätigt wurde. Laut dem Dokument soll Prinzessin Anne (72) zum Zeitpunkt des Todes an der Seite ihrer Mutter gewesen sein.

Kurz nach dem Tod der Queen wurde gemutmaßt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach keine näheren Details über das Ableben der Königin geben wird. Das Hello Magazin berichtete, dass die königliche Familie einen großen Wert auf die Privatsphäre und persönliche Angelegenheiten lege.

Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

Die Queen im März 2022

Prinzessin Anne auf Prinz Philips Beerdigung

