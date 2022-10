Spezielle Hobbys: Stört es "Bauer sucht Frau"-Eriks Damen?

Ob die Hofdamen damit ein Problem haben? Die neue Staffel Bauer sucht Frau startete am Montagabend. Beim feuchtfröhlichen Scheunenfest durften die Landwirte ihre auserwählten Damen erst einmal kennenlernen, bevor es zur Hofwoche geht. Dabei gab es nicht nur Geschenke, sondern es wurden auch einige Geheimnisse offenbart. Vor allem Bauer Erik überraschte mit seinen besonderen Hobbys – aber was halten seine Damen davon?

"Also ich bin ja im Karnevalsverein und verkleide mich natürlich gerne – am liebsten als Frau", erzählte Erik im Gespräch mit seinen drei Hofdamen Julia, Anne und Mareike. "Nicht wundern, wenn ich mal im Frauenkostüm im Garten stehe oder so", ergänzte er lachend. Die Mädels lachten herzlich mit. Es äußerte aber keine von ihnen Bedenken und größere Probleme mit dem exotischen Hobby des Thüringers schienen sie auch nicht zu haben. Im Gegenteil: Es machte eher den Eindruck, als seien sie regelrecht angetan von ihm.

Dann setzte Erik sogar noch einen drauf. Er erzählte, dass er leidenschaftlich gerne beim Männerballett tanze. Aber auch dadurch ließen sich die Damen nicht aus der Ruhe bringen. Da Tanzen eine weitere große Leidenschaft von ihm sei, hakte er genauer bei ihnen nach und bekam eine zufriedenstellende Antwort: Zumindest Standardtanz bekämen sie alle drei hin.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

RTL+ "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2022

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Erik mit seinen Hofdamen Mareike, Anne und Julia

RTL Bauer Erik, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

