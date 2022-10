Wegen Familienkrise: Nicola Peltz genießt die Aufmerksamkeit

Nutzt Nicola Peltz (27) den Familien-Zoff zu ihrem Vorteil? Seit einigen Monaten wird vermutet, dass zwischen dem Model und dessen Schwiegermutter Victoria Beckham (48) dicke Luft herrscht. Zuletzt polarisierte die Milliardärstochter sogar öffentlich mit der Behauptung, dass die Mutter ihres Mannes Brooklyn (23) sie bei den Hochzeitsvorbereitungen ignoriert hatte. Doch für die Blondine scheint die Familien-Fehde kein Problem zu sein – Nicola soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sogar genießen!

Wie eine Quelle gegenüber Closer behauptete, genießt die 27-Jährige es, in den Schlagzeilen zu stehen und den Ruhm zu erfahren, der mit der Mitgliedschaft in der Beckham-Familie einhergeht: "Nicola liebt es, die neue Frau Beckham zu sein [...]. Sie liebt es, Schlagzeilen zu machen und die Vorteile zu genießen, die der berühmte Nachname mit sich bringt." Dabei hat die Beauty ihren ganz eigenen Kopf: "Aber gleichzeitig will Nicola die Dinge auf ihre eigene Weise machen und sich nicht von Victoria leiten lassen. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen davon, was sie und Brooklyn mit ihren Karrieren machen sollten", ergänzte der Insider.

Trotz der angeblichen Familienkrise teilte Nicolas Schwiegermutter erst vor wenigen Tagen eine niedliche Aufnahme, die sie mit ihrem Ehemann David Beckham (47), ihren vier Kids und Nicola zeigt: "Ich liebe euch alle so sehr", schrieb die 48-Jährige zu dem Instagram-Post – und bezog damit Brooklyn und dessen Ehefrau ganz direkt mit ein.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im Oktober 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham am 24. Juli 2022

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

