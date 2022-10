Drake und Ex schmeißen Superhelden-Party für Sohn Adonis (5)

Drake (35) und Sophie Brussaux haben sich für den fünften Geburtstag ihres Sohnes etwas ganz Besonderes ausgedacht! Nach seiner Trennung von Rihanna (34) war der Rapper für ein paar Monate mit der Ex-Pornodarstellerin liiert. Im Oktober 2017 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Adonis das Licht der Welt. Obwohl die Eltern schon lange getrennt sind, kümmern sie sich trotzdem gemeinsam um ihren Nachwuchs. Nun stand der fünfte Geburtstag des Kleinen an. Zu diesem Anlass veranstalteten Drake und Sophie eine Superhelden-Party!

Auf Instagram gewährte der 35-Jährige nun Einblicke in die Feierlichkeiten. Während der Party, die in einer Spielhalle stattfand, trug der Kleine passend zum Superhelden-Motto einen Superman-Umhang. Ein Treffen mit Spider-Man durfte an seinem Ehrentag natürlich auch nicht fehlen. Wie es scheint, waren zu dem Geburtstag zahlreiche Gäste eingeladen: Neben Adonis' Freunden und seinen Eltern scheinen auch einige Kumpels von Drakes dabei gewesen zu sein.

Sophie veröffentlichte auf ihrem Account ebenfalls ein paar Schnappschüsse, die offenbar am Geburtstag ihres Sohnes entstanden sind. In der Bildunterschrift darunter machte sie ihm eine süße Liebeserklärung. "Ich bin stolz auf den wunderbaren Menschen, zu dem du heranwächst. Wir haben einen tollen Job gemacht", notierte die 33-Jährige und verlinkte dabei Drakes Profil.

Instagram / sophieknowsbetter Adonis Graham an seinem Geburtstag im Oktober 2022

Instagram / champagnepapi Adonis Graham, Sohn von Rapper Drake

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux mit ihrem Sohn Adonis im Oktober 2022

