Wow! Da beeindruckt aber jemand mit seinen Sprachkünsten. Rapper Drake (35) kümmert sich bekanntlich liebevoll um seinen Sprössling Adonis, auch wenn Fans diesen nicht allzu häufig zu Gesicht bekommen. Denn dem "One Dance"-Interpreten ist sein Privatleben heilig. Dennoch teilt der US-Amerikaner ab und zu mal Schnappschüsse des Kleinen mit seinen Followern. So auch nun wieder: In einem Video präsentiert Drakes vierjähriger Sohn seine Französischkenntnisse!

In dem Videoclip auf Instagram sitzen Drake und sein Sohnemann auf der Couch und halten einen gemütlichen Plausch ab. "Okay, wenn du irgendwann so alt bist, wie ich jetzt – glaubst du, dass du dann größer sein wirst als ich?", fragte der 35-Jährige seinen Nachwuchs im Laufe des Gesprächs, der seine Antwort auf Französisch formulierte. Drake wiederholte gespannt die Worte seines Sohnes und war sichtlich überrascht von dessen anschließender Übersetzung: "Hast du das wirklich gesagt oder denkst du dir das gerade aus?" Die Aussage des Kleinen ergab nämlich inhaltlich nicht allzu viel Sinn, zeigte aber dennoch das sprachliche Talent des Vier-Jährigen.

Dass Adonis bereits Französisch beherrscht, ist zwar beeindruckend, verwundert aber weniger, wenn man bedenkt, dass der Lockenschopf bilingual aufwächst. Seine Mutter Sophie Brussaux – und Ex-Freundin von Drake – stammt nämlich gebürtig aus Bordeaux, was in Frankreich liegt. Die beiden Ex-Partner teilen sich das Sorgerecht für ihren Liebsten.

Drake's Sohn Adonis

Drake bei der Grammy-Verleihung im Jahr 2019

Drake mit seinem Sohn Adonis, November 2020

