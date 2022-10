Nach Trennung von Vanessa: Diogo Sangre datet diese Beauty!

Diogo Sangre (28) ist wieder am Flirten! Erst vor einigen Tagen gaben der Reality-TV-Star und Vanessa Mariposa (29) offiziell ihre Trennung bekannt. Bereits Monate zuvor gab es Gerüchte, dass bei den beiden alles aus und vorbei sein soll, weil Diogo die Ex on the Beach-Beauty angeblich betrogen hat. Doch der Tätowierer streitet das ab. Nun scheint Diogo sich wieder neu orientiert zu haben: Er datet diese Beauty!

In der neuen Show The Real Life - #nofilter gibt der Playboy Einblicke in sein privates Leben. Anlässlich seines Geburtstags ist er mit seiner Familie und seinen Freunden essen. "Ich bin auch in Begleitung da", verrät er. "Mit einer Freundin, die ich seit Kurzem date", fügte er hinzu und sah dabei die schwarzhaarige Beauty an, die daraufhin verlegen lächelt. Sie würden sich schon länger kennen, hätten aber zwischendurch aufgrund ihrer Beziehungen keinen Kontakt gehabt. "Jetzt seit paar Wochen wieder in Kontakt gekommen und treffen uns", erzählte Diogo weiter. Um wen es sich bei der Dame genau handelt, behielt er aber vorerst für sich.

Aber auch auf Instagram teilte der Netzstar bereits einen Schnappschuss mit ihr. Ganz in Schwarz gekleidet, lächeln die beiden in die Kamera. Bereits im Juli hatte Diogo ein Foto geteilt, auf dem eine Unbekannte ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange gibt. Möglich, dass es sich auch dabei um die geheimnisvolle Frau gehandelt hat, die er nun datet.

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

