Vanessa-Trennung bestätigt: Diogo Sangre streitet Betrug ab!

Damit ist das Liebes-Aus wohl offiziell! Bereits vor einigen Monaten hatte es erstmals Gerüchte gegeben, dass Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (28) kein Paar mehr sind. Anschließend erklärte sogar ein Insider gegenüber Promiflash, dass ein Seitensprung des Tätowierers die Trennung herbeigeführt habe. Weder Vanessa noch der Kölner äußerten sich dazu. Aber tatsächlich: Die Beziehung der beiden Social-Media-Stars ist wirklich vorbei – doch Diogo streitet jegliches Fehlverhalten ab!

Anlässlich des großen Wiedersehens von Das Sommerhaus der Stars standen die Ex-Turteltauben für ein RTL-Interview vor der Kamera. Mit Tränen in den Augen beschuldigte Vanessa ihren Verflossenen: "Wie kann man so respektlos sein? Wie kann man so falsch sein? Ich bin für dich nach Köln gekommen und du vögelst eine andere?" Der Ex on the Beach-Star dementierte das aber vehement und erklärte: "Das stimmt alles nicht!"

Ganz offensichtlich sind Vanessa und Diogo nicht im Guten auseinandergegangen. Denn die Fitness-Influencerin schoss noch hinterher: "Er ist das Allerletzte. Ich hoffe, dass nie wieder eine Frau auf ihn reinfällt!" Die Blondine gab zudem an, Beweise für den Seitensprung ihres Ex zu haben.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

AEDT / ActionPress Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022 in Berlin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Wem glaubt ihr in diesem Drama? Vanessa! Diogo! Abstimmen Ergebnis anzeigen



