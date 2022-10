Noch mehr "Traumschiff": 2022 kommt eine zusätzliche Folge!

Eine Extra-Reise für alle Das Traumschiff-Liebhaber! Für die eingefleischten Fans des TV-Dampfers sind die jährlichen drei Folgen das Highlight. In der Regel sticht Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (41), nur an ganz besonderen Tagen in See. Die Folgen werden traditionell an Ostern, an Weihnachten und an Neujahr ausgestrahlt. Doch 2022 erwartet die Zuschauer ein besonderes Schmankerl: Es wird noch eine zusätzliche "Das Traumschiff"-Folge im November geben!

Wie ZDF bekannt gab, dürfen sich die Fans der Filmreihe neben den üblichen Sendeterminen auch noch einen zusätzlichen Tag im Kalender anstreichen: Am 20. November wird um 20.15 Uhr ein weiteres Abenteuer rund um das Kreuzfahrtschiff zu sehen sein. In der anstehenden Episode geht es nach Lappland. Und es werden auch wieder einige prominente Gesichter an Bord sein. Kapitän Max Parger wird dieses Mal von zwei Schulfreunden überrascht – gespielt von Daniel Fritz (37) und Tayfun Baydar (47). Die beiden haben eine spektakuläre Abenteuertour in Lappland geplant.

Somit wird "Das Traumschiff" nach dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar laufen, das um 16 Uhr startet. Für die Fans ist das sicherlich eine freudige Nachricht. Bereits nach der vergangenen Folge war ihnen die Wartezeit ein Dorn im Auge. "Der Countdown bis Weihnachten läuft!", hatte ein Twitter-User nach der Oster-Folge geschrieben.

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Getty Images Tayfun Baydar

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen als Max Parger in "Das Traumschiff"

