Die Fans können nicht genug von Das Traumschiff bekommen! Heute Abend war es wieder einmal so weit: Florian Silbereisen (40) setzte seine Kapitänsmütze auf und stach als Kapitän Max Parger in See. Auch wenn die Dreharbeiten dieses Mal nicht auf der MS Amadea stattfinden konnten, haben die Darsteller auf einem Ersatzschiff alles dafür gegeben, den Zuschauern einen harmonischen Filmabend zu bescheren. Obwohl viele nicht ganz zufrieden mit der wirren Storyline waren, waren andere total begeistert. Sie fiebern sehnsüchtig der nächsten Folge entgegen – doch die lässt wohl auf sich warten.

Auf Twitter ließen es sich die Zuschauer nicht nehmen, ausführlich über die heutige Folge zu diskutieren. Obwohl die Meinungen stark auseinandergehen, waren sich am Ende alle einig: Bis Weihnachten wollen sie nicht auf eine weitere Ausgabe der ZDF-Reihe warten. Die genauen Sendetermine sind zwar nicht bekannt – vermutlich wird es aber erst wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag und zu Neujahr eine neue Folge geben. "Wir sehen uns alle an Bord wieder zu Weihnachten. Ich freue mich schon", "Der Countdown bis Weihnachten läuft!" oder "Erst zu Weihnachten wieder? Was ist mit Himmelfahrt, Pfingsten, Sommeranfang, Ferienbeginn, Zeitumstellung, 3. Oktober, 9. November, Nikolaus? Alles ohne 'Traumschiff'?" lauteten nur ein paar der vielen Kommentare diesbezüglich.

In der heutigen Folge waren unter anderem YouTube-Sternchen Paola Maria (28) und Ex-Bachelorette Anna Hofbauers (33) Mann Marc Barthel (32) zu sehen. Während die Fans die Geschichte um Marcs Figur Niklas, dessen Vater (Helmut Zierl, 67) und Tanzlehrerin Jana (Vivien Wulf, 28) etwas skurril fanden, waren zu der Leistung der Influencerin kaum Kommentare zu finden. Ihre Rolle hatte immerhin nur einen Kurzauftritt.

Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Vivien Wulf und Helmut Zierl bei "Das Traumschiff"

Anzeige

Christian Behring / Future Image / ActionPress Marc Barthel im August 2019

Anzeige

Instagram / paola Die Influencerin Paola Maria im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de