OP: Hüftprobleme führen Kris Jenner (66) ihr Alter vor Augen

Kris Jenner (66) machen ihre gesundheitlichen Probleme schwer zu schaffen! Die Mutter von Kim Kardashian (41) und Co. kämpft schon seit einiger Zeit mit starken Hüftschmerzen. Zuletzt versuchte der Realitystar, sein Leiden mit Marihuana-Gummibärchen in den Griff zu bekommen – ohne Erfolg. Promiflash liegt schon vorab ein Clip der nächsten "The Kardashians"-Folge vor: Kris benötigt eine Hüftprothese und muss sich einer OP unterziehen – und das führt ihr ihr Alter vor Augen!

"Man realisiert, dass man nicht mehr so viel Zeit hat", betont Kris in dem Ausschnitt der neusten Folge, der Promiflash schon jetzt vorliegt. Ihr Arzt habe der Familienmutter nach einigen Untersuchungen umgehend zu einem Eingriff und einer Hüftprothese geraten – und diesen Rat befolge sie jetzt. "Ich möchte die Operation nicht erst in fünf Jahren machen, wenn ich fünf Jahre älter bin und man sich davon nicht mehr so gut erholen kann", begründet die 66-Jährige unter Tränen.

Doch nicht nur die Probleme mit ihrer Hüfte vergegenwärtigen Kris ihr Alter – im Alltag hat sie im Moment noch mit einigen anderen Strapazen zu kämpfen. "Meine Hüfte ist hinüber, mein Knie ist kaputt, ich habe eine Augeninfektion, ich kann nichts sehen und machte den Fernseher zu laut. Corey sagt, ich höre schlecht", zählt sie auf.

Die neuste Folge von "The Kardashians" gibt es immer am Donnerstag bei Disney+.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Kris Jenner im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de