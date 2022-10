Blake Shelton verlässt "The Voice" nach 12 Jahren als Juror!

Blake Shelton (46) zieht einen Schlussstrich unter ein langes Kapitel! Der Countrysänger feierte 2010 in der US-amerikanischen Version von The Voice sein Debüt auf dem Jury-Drehstuhl. Neben Stars wie Kelly Clarkson (40), John Legend (43) oder auch Adam Levine (43) bewertete der Gatte von Gwen Stefani (53) 12 Jahre lang die musikalischen Leistungen der Talente. Nun hat Blake jedoch entschieden: In der neuen "The Voice"-Staffel wird er nicht mehr im Drehstuhl sitzen!

Via Instagram teilte der Sänger dazu ein längeres Statement und gab einen Einblick in seine Gefühlswelt. "Ich habe schon eine Weile damit gerungen und habe mich entschieden, mich nach dieser Staffel von 'The Voice' zu verabschieden", teilte Blake seiner Community mit. Er bedankte sich bei dem gesamten Team, seinen Jurykollegen und seinen Fans für diese Zeit. "Diese Show hat mein Leben auf jegliche Art zum Besseren verändert und wird sich für mich für immer wie zu Hause anfühlen", fügte der 46-Jährige hinzu. Wer Blakes Nachfolger werden könnte, ist noch nicht bekannt.

Blakes Fans zeigten sich in der Kommentarspalte mega enttäuscht und traurig über diese Nachricht. "Nein! Du warst der Grund, warum ich 'The Voice' geschaut habe", schrieb beispielsweise ein User. "Es wird ohne dich nicht mehr dasselbe sein" oder "Ohne dich wird es 'The Voice' nicht mehr lange geben", lauteten weitere Kommentare seiner Unterstützer.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

Jim Smeal/BEI/Shutterstock/ActionPress Gwen Stefani, Adam Levine und Blake Shelton auf dem Walk of Fame, 2017

Getty Images Blake Shelton, US-amerikanischer Countrysänger

