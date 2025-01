"Schlimmster Fehler": Blake Shelton bereut sein Tattoo

Blake Shelton (48) sprach kürzlich über die Geschichte hinter seinem auffälligen Tattoo. Im Gespräch mit CMT zeigte der Country-Star den Entwurf auf seinem Unterarm, der ursprünglich Rehspuren darstellen sollte. Doch weder Blake noch der Tätowierer hatten damals gewusst, wie echte Rehspuren aussehen – das Resultat war eine künstlerische Interpretation, die laut dem Musiker "einer der schlimmsten Fehler meines Lebens" war. Um das auffällige Design später abzuschwächen, ließ er Stacheldraht hinzufügen. "Man sagt ja, Tattoos seien süchtig machend. Ich habe mir dieses Tattoo vor etwa 20 Jahren stechen lassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das nie wieder tun werde. Daran habe ich mich gehalten", betonte er lachend.

Bereits 2013 hatte der Sänger gegenüber NBC verraten, dass ihm das Motiv nicht wirklich gefällt, es aber dennoch ein Teil seiner Geschichte sei. Fans reagierten auf seine Offenheit überwiegend humorvoll und machten in den sozialen Medien klar, dass sie den Musiker trotz oder gerade wegen des Tattoos lieben. "Egal, Blake bleibt trotzdem großartig – mit oder ohne Tattoos", schrieb ein Anhänger online. Andere Fans stimmten den Aussagen des 48-Jährigen zu, verfassten Kommentare wie "Was soll das überhaupt sein?" oder "Ja, das Tattoo ist wirklich grausig."

Seit seinem Ausstieg bei der Castingshow The Voice konzentriert sich Blake verstärkt auf seine Musikprojekte. Aktuell ist er mit seiner "Friends & Heroes"-Tour, mit Gästen wie Craig Morgan und Deana Carter auf der Bühne, in Nordamerika unterwegs. Seit 2021 ist Blake mit Sängerin Gwen Stefani (55) verheiratet. In Interviews betont er oft, wie sehr er sein gemeinsames Leben mit ihr und ihren drei Söhnen genießt.

Getty Images Blake Shelton, Sänger

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

