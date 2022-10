Wird dieser Royal etwa bald ins UK-Dschungelcamp ziehen?

Er soll das britische Dschungelcamp aufmischen! Mike Tindall (43) hat im Jahr 2011 Zara Tindall (41) geheiratet. Sie ist die Tochter von Prinzessin Anne (72) – und somit Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). Damit ist er ein fester Bestandteil der Royal-Family und steht in Verbindung mit Prinzessin Kate (40) und Co. Nun wird aber gemunkelt: Könnte Mike als erster Royal in eine Realityshow gehen?

Das will jedenfalls The Sun erfahren haben. Schon im nächsten Monat geht die UK-Version "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" der Dschungelshow los. Der einstige Rugby-Profi soll einem Insider zufolge auch mit dabei sein! "Das ist ein großer Coup. Mike hatte schon einen Logenplatz für die wichtigsten königlichen Ereignisse seit Generationen", erklärte die Quelle. Doch wird er dort womöglich über das Königshaus plaudern? "Er wird sicher diskret sein, aber seine bloße Anwesenheit bedeutet, dass diese Serie ein absolutes Muss sein wird", ist sich der Informant sicher.

Mike wäre aber nicht der einzige hochkarätige Promi, der in den australischen Busch zieht. Vor wenigen Wochen wurde schon bekannt gegeben, dass sich niemand Geringeres als Boy George (61) ebenfalls auf das Abenteuer einlässt. Der "Do You Really Want To Hurt Me"-Sänger soll dafür eine satte Gage von einer Million Euro kassieren.

