Schlimme Infektion: Laura Maria Rypa musste ins Krankenhaus!

Laura Maria Rypa (26) hat in ihrer Schwangerschaft bereits einiges hinter sich! Im August hatten die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) verraten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist auch klar, dass die werdenden Eltern einen kleinen Jungen erwarten. Doch bisher konnte Laura ihre anderen Umstände nicht so richtig genießen. Sie kämpfte mit schlimmer Übelkeit. Zudem musste sie sogar ins Krankenhaus, weil es ihr gar nicht mehr gut ging!

Das offenbarte Laura nun dem Podcast "Laura und Pietro – On Off" in dem sie und der DSDS-Juror ihren Fans intime Einblicke in ihr Leben geben. Auch bezüglich ihrer Schwangerschaft gab es nun etwas zu berichten: Laura lag im Krankenhaus. "Mir ging es halt richtig, richtig schlecht", offenbarte sie in dem Gespräch mit Pietro. Die Blondine bekam nach einem Besuch bei ihren Eltern plötzlich "extreme Schmerzen" im Unterleib und Rücken. Im Krankenhaus dann die böse Überraschung: Bei Laura wurden ein Nierenstau, eine Gebärmutterhalsverkürzung und eine Infektion festgestellt.

Doch Laura konnte ihre Fans auch beruhigen: Dem Baby gehe es gut und auch sie sei langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Ihr Liebster Pietro habe trotzdem noch ein schlechtes Gewissen, weil er nicht bei seiner Freundin war, als sie Schmerzen hatte. Der Musiker hatte sein Handy nämlich auf lautlos gestellt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im März 2022

