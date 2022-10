"Gesundheitlich viel los": Dominic Harrison hat Knochenbruch

Bei den Harrisons geht's gerade drunter und drüber. Vor allem Sarah Harrison (31) klagte in letzter Zeit über gesundheitliche Probleme und reiste dafür sogar nach Deutschland. Jetzt wurde bei ihr eine Glutenunverträglichkeit und ein durchlässiger Darm festgestellt und sie befindet sich auf dem Weg der Besserung. Doch auch ihr Ehemann Dominic (31) hat Probleme: Der Influencer hat sich einen Knochenbruch zugezogen.

Schon seit einigen Tagen läuft der 31-Jährige mit einem Gips an der Hand herum. Sarah gab nun Auskunft darüber, was ihrem Mann zugestoßen ist: "Er hat sich beim Basketball einen Knochen an der Hand gebrochen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Niedergeschlagen fügte die Unternehmerin hinzu: "Aktuell ist gesundheitlich echt viel los bei uns." Ihr selbst gehe es jedoch mittlerweile wieder etwas besser.

Den Fans ist schon seit ein paar Tagen aufgefallen, dass Dominics Hand verletzt ist. Neugierig kommentierten viele unter seinen neuesten Posts etwa: "Was hast du mit deiner Hand gemacht? Gute Besserung." Er selbst ließ sich davon aber nichts anmerken und zeigte sich gut gelaunt in seiner Story.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Juli 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, September 2021

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im Oktober 2022

