Neue Diagnose: Sarah Harrison hat seltene Darmkrankheit!

Die deutsche Influencerin Sarah Harrison (31), die gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (31) und ihren Kids Mia (4) und Kyla (2) in Dubai lebt, klagt schon seit Wochen über gesundheitliche Probleme: Die einstige Bachelor-Kandidatin flog deshalb bereits nach Deutschland, um einige medizinische Tests vornehmen zu lassen – mit dem Ergebnis, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hat. Doch das ist noch nicht alles: Sarah leidet zusätzlich zu ihrer Unverträglichkeit noch an einer Darmkrankheit!

"Ich habe vor ein paar Tagen noch eine weitere Diagnose bekommen. Ich habe dann erst mal weinen müssen, ich bin gerade so sentimental und mich nervt das einfach alles", meldete sich Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte dann: "Es kam raus, dass ich einen Leaky Gut habe – [...] das ist ein nicht aufnahmefähiger, durchlässiger Darm." Dieses Ergebnis hätten Tests ergeben, die die Familienmutter zuvor in Deutschland durchführen ließ.

Fortan wolle sich Sarah noch mehr auf ihre Gesundheit konzentrieren. "Ich muss jetzt meinen Darm komplett aufbauen und schauen, dass der heilt und es bergauf geht", betonte sie und nannte ein Beispiel: "Ich achte aktuell auf eine sehr darmfreundliche Ernährung." Trotz der neusten Ergebnisse bleibe Sarah aber auch weiterhin positiv gestimmt.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im September 2022

