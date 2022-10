Jenny Frankhausers Nachwuchs ist schon zwei Wochen alt!

Jenny Frankhauser (30) ist im absoluten Mutterglück! Die Influencerin begrüßte am 29. September ihren ersten Nachwuchs: Damian heißt der kleine Sohn von der Beauty und ihrem langjährigen Partner Steffen König. Bereits nach der Geburt ihres Babys meldete sich die einstige Dschungelkönigin bei ihrer Community und liefert seitdem private Eindrücke aus ihrem Alltag als frischgebackene Mama. Jetzt teilte Jenny erneut einen niedlichen Schnappschuss.

Via Instagram veröffentlichte die 30-Jährige ein Foto, auf dem ihr ganzer Stolz zu sehen ist. "Zwei Wochen pures Glück", lauten die liebevollen Zeilen unter dem Beitrag. Das Bild zeigt Jennys Nachwuchs, wie er in seiner Wiege liegt. Für die Aufnahme überließ die Schwester von Daniela Katzenberger (36) nichts dem Zufall: Komplett in Beige gekleidet hat es sich der kleine Damian neben seinem beigefarbenen Kuscheltier gemütlich gemacht.

Das letzte Update hatte Jenny im Krankenhaus gezeigt – nach der Entbindung postete sie Bilder mit ihrem Neugeborenen. "Uns geht es sehr gut, wir melden uns in ein paar Tagen und genießen unsere Kennenlernzeit mit unserem zuckersüßen Engelchen Damian in vollen Zügen!", bedankte sie sich bei ihren Followern.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Sängerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Baby Damian, Sohn von Jenny Frankhauser

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser nach der Geburt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de