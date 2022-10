Jörn Schlönvoigt von Hanna getrennt: Fans sind schockiert!

Diese Nachricht traf die Fans des GZSZ-Stars unerwartet! Erst vor wenigen Stunden gab Jörn Schlönvoigt (36) bekannt, dass die Ehe mit Hanna (26) gescheitert ist. Rund vier Jahre lang waren der Schauspieler und das Model verheiratet. 2017 wurden sie sogar Eltern ihrer kleinen Tochter Delia. Dass das einstige Traumpaar von nun an getrennte Wege geht, können die Fans noch immer nicht fassen!

"Nur noch Trennungen... wer glaubt überhaupt noch an die Liebe?", zeigte sich ein Bewunderer der beiden unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram schockiert. "Sehr schade, sie waren ein echtes Traumpaar", kommentierte ein weiterer User die traurigen Neuigkeiten. "Oh mein Gott, dachte schon die ganze Zeit, wo ist der Family-Content hin?", schrieb eine andere bestürzte Nutzerin. "Ach schade, fand die beiden so sympathisch zusammen", äußerte noch ein Fan.

Doch nicht nur auf Social Media sind die Bewunderer des Paares geschockt. Auch die Promiflash-Leser wurden offenbar von dem Liebes-Aus überrumpelt. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 13. Oktober, 20:18 Uhr] gab die Mehrheit der Teilnehmer an, dass sie die Trennung nicht vorhergesehen haben. Von insgesamt 2.602 Stimmen gaben 2.063 (79,3 Prozent) an, dass sie davon sehr überrascht sind. 539 Leser (20,7 Prozent) hatten bereits das Gefühl, dass es zwischen Jörn und Hanna kriselt.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Hanna Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna Schlönvoigt

