"Masked Singer"-Show drei: Diese Rategäste unterstützen Ruth

Ruth Moschner (46) bekommt neue Unterstützung am Ratepult. Die dritte Folge von The Masked Singer steht in den Startlöchern und wird am Samstag über die Bildschirme flimmern. In jeder einzelnen Show rätseln neue Promis mit der Moderatorin, wer sich hinter den aufwendigen Kostümen verbergen könnte. Auch in der kommenden Folge wird Ruth ein frisches Team aus Rategästen an die Seite gestellt!

Über den offiziellen Instagram-Account von "The Masked Singer" wurden jetzt die Rategäste für die dritte Folge bekannt gegeben: Neben Ruth werden Sängerin Yvonne Catterfeld (42) und Entertainer Ross Antony (48) die Plätze besetzen. Eine Premiere, denn beide kennen das Gefühl, unter den Masken auf der Bühne zu stehen und wissen, wie man die Jury hinters Licht führen kann. Ob ihnen das einen Vorteil bringt, bleibt abzuwarten, aber immerhin verstehen sie genau, wie die Stars sich inkognito fühlen. "Ich freue mich am Samstag auf der anderen Seite mit Ruth und Yvonne zu sitzen", schrieb der gebürtige Brite begeistert in seiner eigenen Story.

Vergangenes Jahr performte Ross als rosafarbener Flamingo auf der Bühne und kam damit sogar auf das Treppchen. Er belegte den dritten Platz und wurde nur von Sandy Mölling (41) als Raupe und Gewinner Alexander Klaws (39) als Mülli Müller übertroffen. Yvonne schlüpfte in der Weihnachtsshow 2021 in die Rolle der Gans und konnte sogar den Sieg holen.

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Ross Antony, Entertainer

ProSieben/Willi Weber Ross Antony als "The Masked Singer"-Flamingo

