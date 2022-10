Das sind die Rategäste bei "The Masked Singer" am Samstag

Welche Promis stürzen sich kommenden Samstag in das schwierigste TV-Rätsel Deutschlands? Bei The Masked Singer gibt es eine neue Regelung: Während in der ersten Staffel noch alle drei Mitglieder des Teams fest gewesen sind, waren es in der vergangenen Staffel nur noch zwei – plus ein wechselnder Gast pro Sendung. In dieser Staffel sitzt nur noch Rate-Queen Ruth Moschner (46) fest hinter dem Pult und hat immer zwei neue Helfer. Diese Stars dürfen in der nächsten "The Masked Singer"-Show mitraten...

Auf Instagram gab der Sender ProSieben jetzt bekannt: Carolin Kebekus (42) und Eko Fresh (39) werden Ruth supporten! Die Comedienne hat bereits in der vergangenen Staffel bewiesen, dass sie ein richtiger Fuchs ist, wenn es um das Ratespiel bei "The Masked Singer" geht. Der Rapper wiederum versucht sich zum ersten Mal an der kniffligen Aufgabe. Die Fans freuen sich jedenfalls auf beide – das wird unter dem Posting deutlich: "Als ob ihr Eko da habt! Wie cool! Freue mich auch sehr auf Caro", jubelte einer von vielen Usern.

Doch die "The Masked Singer"-Community ist wegen dieser News auch ein bisschen traurig: Die Zuschauer hatten die leise Hoffnung, dass Carolin unter einem der Kostüme stecken würde! Auch in den vergangenen Staffeln war die Entertainerin häufig getippt worden. "Es wird Zeit, dass sie mal mitmacht!", jammerte ein Fan.

