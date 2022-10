Nach 15 Jahren: Paris Hiltons Sonnenbrillen-Dieb stellt sich

Die meisten Menschen wären ziemlich wütend, wenn sie herausfinden würden, dass jemand eine ihrer Habseligkeiten gestohlen hat – aber Paris Hilton (41) nimmt es mit Humor. Die Hotelerbin kann sich vor Luxusartikeln vermutlich kaum retten– immerhin geht sie auch gerne das ein oder andere Mal mit ihrer Schwester shoppen. Einen Gegenstand dürfte sie aber seit 15 Jahren vermissen – und der Dieb hat sich jetzt selber gestellt.

"Eine Sache über mich ist, dass ich Paris Hilton einmal ausgeraubt habe", begann Übeltäter Greg sein Tik Tok-Video. Er erzählte von jenem schicksalhaften Tag im Jahr 2007. "Und dann hielt ein großes schwarzes Auto an und Paris Hilton stieg aus", erinnerte sich Greg, bevor er ein Foto zeigte, auf dem er Paris für ein kurzes Selfie in den Arm nahm. Als alle in den Klub gegangen waren, stiegen er und eine Freundin in ihr Auto. Der unglaubliche Moment wurde jäh unterbrochen, als sie dachten, die Polizei käme. "Also rannten wir, aber meine Freundin schrie vor Freude, weil sie ihre Christian-Dior-Sonnenbrille gestohlen hatte", gestand Greg. "Tut mir leid, Paris. Wir haben also eine Christian-Dior-Sonnenbrille, die Paris Hilton gehört."



Er beendete das Video mit den Worten: "Also, ja, ich habe Paris Hilton ausgeraubt, ich hoffe, das ist okay. Und bitte steck mich nicht ins Gefängnis, du bist reich." Glücklicherweise entschied sich Paris nicht für den juristischen Weg und nahm ein Video mit ihrer Reaktion auf. Die Amerikanerin, die eine herzförmige Sonnenbrille und einen rosa Trainingsanzug trug, murmelte "Was?", als der Dieb anfing, die Geschichte zu erzählen. Aber sie nahm es auf jeden Fall mit Humor. Sie tanzte zu dem Video herum und schüttelte den Kopf, als Greg dafür plädierte, nicht ins Gefängnis gehen zu wollen.

