Nazan Eckes meldet sich nach Trennung von ihrem Mann zu Wort

Nazan Eckes (46) meldet sich mit einem Statement bei ihren Fans. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Julian Khol (42) von nun an getrennte Wege gehen. Zehn Jahre lang war das Paar verheiratet. Aus ihrer Ehe entsprangen zwei Söhne. Doch wie geht es jetzt weiter? Nazan meldet sich nun erstmals selbst zu Wort und versicherte: Sie bleiben trotz Ehe-Aus eine Familie!

"Nach den Trennungsmeldungen ein paar Worte von mir. Denn eines ist mir sehr wichtig: Wir sind eine Familie. Egal, was passiert", stellte die 46-Jährige auf Instagram klar. Sie und Julian hätten den Traum einer glücklichen Familie gehabt, doch sie seien in den vergangenen Jahren mit vielen Herausforderungen konfrontiert worden – zu vielen. "Wenn einer sagen kann 'In guten, wie in schlechten Zeiten…', dann wir. Wir haben uns durch den Sturm gekämpft und können uns immer noch liebe- und respektvoll in die Augen schauen. Es mag verrückt klingen, aber wir sind glücklicher denn je", versicherte der TV-Star.

Für ihre beiden Söhne wolle das einstige Paar weiterhin an einem Strang ziehen. "Wir sind immer noch Eltern, liebende, leidenschaftliche Eltern. Als Familie gehen wir weiterhin Hand in Hand durchs Leben und wir sind sehr stolz und froh, dass wir das geschafft haben", betonte Nazan. Durch ihre Kinder seinen sie und Julian ihr Leben lang miteinander verbunden.

Getty Images Nazan Eckes und Julian Khol im Mai 2014

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes mit einem ihrer Söhne

Getty Images Nazan Eckes und Julian Khol im November 2015

