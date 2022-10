Niedliches Detail: Tom Kaulitz und Heidi haben Bett-Ritual!

Tom Kaulitz (33) gibt intime Einblicke! Der Tokio Hotel-Star und seine Ehefrau Heidi Klum (49) sind seit 2019 verheiratet und scheinen immer noch verliebt wie am ersten Tag zu sein. So wirkt es auf jeden Fall in ihren zahlreichen Pärchen-Postings auf Social Media. Sogar verkuschelte Schnappschüsse aus dem Bett gab es von der Germany's next Topmodel-Jurorin und dem Musiker bereits zu sehen. So eng umschlungen schlafen Heidi und Tom wohl jeden Abend ein!

In seinem Podcast mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) namens "Kaulitz Hills" kamen sie auf ihre Schlafpositionen zu sprechen – und Tom verriet: "Ich schlafe immer auf dem Rücken – weil meine Frau sich an meine Brust kuschelt." Heidi und ihr Liebster schlafen also offenbar immer Arm in Arm ein und scheinen einen entspannteren Schlaf zu haben als Bill.

Denn der Sänger hatte zuletzt immer mal wieder Schlafprobleme. Er hat auch eine Idee, woran das liegen könnte: Hausgeister! Dass sein Bruder keine Probleme mit Geistern hat, soll laut Bill an Heidi liegen: "Heidi ist also vielleicht im Weg, das ist gut. Sie ist dann ein Schutzschild."

