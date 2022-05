Daniel schildert seine Sicht der Dinge! Der Nordrhein-Westfale hatte bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment um die Hand der Hamburgerin Isabella angehalten. Zunächst schienen sich die beiden bestens miteinander zu verstehen – im ersten gemeinsamen Urlaub eckten sie dann aber immer wieder aneinander an. Dennoch schritten sie gemeinsam vor den Traualtar, wo Isabella Daniel dann aber eine Abfuhr verpasste. Doch auch Daniel hätte definitiv keine Ehe mit ihr eingehen wollen!

Im Interview mit Promiflash erzählte der 35-Jährige, dass er in der Sendung schauen wollte, wie Isabella wirklich ist: "Viele verurteilen sie sehr schnell und sind oberflächlich. Ich habe dem ganzen Experiment und ihr die Chance gegeben. Die Chance, mir zu zeigen, dass sie doch ein netter und herzlicher Mensch ist und habe versucht, die guten Seiten an ihr zu finden." In dieser Hinsicht sei er jedoch ohne Erfolg geblieben: "Selbst nach langem Suchen haben doch ihre schlechten Eigenschaften überwogen. [...] Kleine Kommentare wie: 'Das Hotelpersonal kann das Badewasser ablassen' oder andere Sprüche finde ich charakterlich sehr schwach." Er brauche einfach eine herzliche Frau an seiner Seite.

Doch warum hat sich Daniel dann überhaupt auf die 36-Jährige eingelassen? "Der Duft war gut, das Gespräch unterhaltsam und auch beim Fühlen machte sie mir klar, dass sie nur mich will", erinnerte sich der Gelsenkirchener an ihr Kennenlernen. Negative Dinge seien ihm erst später aufgefallen. "Auch, dass sie beim Gespräch leider Sachen sagte, die nicht so waren und mir nur gefallen sollten, damit ich mich für sie entscheide", führte der Justizvollzugsbeamte weiter aus.

SAT.1 / Rudolf Wernicke Isabella und Daniel bei "Liebe im Sinn"

SAT.1/Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Teilnehmer Daniel

SAT.1/Rudolf Wernicke Daniel Rickert und Isabella Detlaf vor dem Traualtar

