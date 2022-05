Isabella Detlaf zieht weiterhin ihr Ding durch! Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment lernte die Hamburgerin ihre Show-Kollegin Josimelonie kennen. Die wiederum dachte in dem Teilnehmer Ronny Drewling den Mann fürs Leben gefunden zu haben, doch er ließ die Beauty vor dem Traualtar stehen. Der Grund für Ronnys Unentschlossenheit war, dass er seine Verlobte mit Kandidatin Isabella betrogen hatte! Bislang äußerte sich Isa noch nicht zu dem Skandal, sondern feiert munter auf Mallorca weiter!

In ihrer Instagram-Story postete die Hamburgerin Bilder aus ihrem Mallorca-Urlaub. Dort genießt sie aber nicht nur das gute Strandwetter, sondern ist unter anderem auch auf der bekannten Partymeile am Ballermann unterwegs. So veröffentlichte die "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin ein Video, in dem sie mit zwei anderen Person gemeinsam anstößt. Auch die Party im Bierkönig filmte die Beauty mit. Von Reue wegen des Betrugs ihrer ehemaligen Show-Freundin fehlt jede Spur.

Josi hingegen zeigte sich in ihrer Instagram-Story verletzt und wütend. Die Blondine ist nicht nur von Ronny, sondern auch von Isabella sehr enttäuscht. "Es ist so widerlich, dass sie mir monatelang eine Freundschaft vorgespielt hat, und dann fickt sie meinen Verlobten am Tag vor der Hochzeit und nimmt mich am nächsten Tag noch in den Arm!", wetterte sie.

Instagram / josimelonie Ronny und Josimelonie, "Liebe im Sinn"-Paar

Instagram / isabellamariala "First Dates Hotel"-Kandidatin Isabella Detlaf im Sommer 2020

Instagram / josimelonie Josimelonie, "Liebe im Sinn"-Teilnehmerin

