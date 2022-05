Herbe Enttäuschung für Josimelonie! Eigentlich schien es für die gebürtige Mainzerin und Ronny Drewling ziemlich gut zu laufen. Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment hatten sich die beiden Teilnehmer blind ineinander verliebt und sich sogar verlobt. Vor dem Traualtar hatte der einstige First Dates-Kandidat jedoch kalte Füße bekommen und sich gegen eine Ehe mit der Blondine entschieden. Nun ging die Schlagersängerin mit bestürzenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Ronny soll Kandidatin Isabella nähergekommen sein!

Am Mittwoch meldete sich Josimeloni mit pikanten News bei ihren Fans – dabei befürchtet die Beauty, den Grund für Ronnys Rückzieher herausgefunden zu haben. "Leider musste ich gestern erfahren, dass die Bedenkzeit von Ronny vor der Trennung bei Isabella in Hamburg stattgefunden hat", schrieb die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story und teilte ein Beweisbild mit ihrer Community. Darauf ist ihr Ex-Verlobter zu sehen, wie er mit Isabella im Bett liegt und ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Die war zu dem Zeitpunkt eigentlich mit Kandidat Daniel Rickert verlobt.

Und das, obwohl Ronny im Promiflash-Interview behauptet hatte, dass anfängliche kleine Bedenken noch nicht für ein klares Nein zur Eheschließung ausgereicht hätten. "Die Bedenken wurden mehr in der Zeit vor der Hochzeit, bei der wir viel Zeit im Hotel 24 Stunden ohne Kameras hatten", hatte er beteuert.

SAT.1 / Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, Reality-TV-Kandidatin

Instagram / ronny_d_official Ronny Drewling, "Liebe im Sinn"-Kandidat

