"Skate Fever"-Dreamteam: Linda und Thomas sind begeistert!

Thomas Rupprath (45) und Linda-Caroline Nobat (27) verstehen sich super! Der ehemalige deutsche Schwimmer und die Bachelor-Bekanntheit nehmen an der neuen Show Skate Fever – Stars auf Rollschuhen teil – und das gemeinsam. Das Duo wird ab dem 10. November auf Rollschuhen vor der Promi-Jury abliefern müssen. Dafür trainieren sie auch schon fleißig: Linda und Thomas scheinen ein echtes Dreamteam zu sein!

Gegenüber Promiflash zeigten sie sich begeistert voneinander. "Mit Linda bin ich direkt von Minute eins sehr gut klargekommen. Beim Kennenlernen hatten wir direkt einen super Draht zueinander", betonte Thomas im Interview und erzählte, dass Linda total ehrgeizig sei, was ihm gefalle. "Wir haben sehr viel beim Training gelacht und Spaß gehabt, was enorm wichtig ist, wenn man seine Ziele erreichen will", schwärmte der 45-Jährige.

Linda scheint sich und ihrem Partner auch ganz gute Chancen in dem Format auszurechnen: "Thomas und ich haben sehr hart trainiert und ich glaube, es wird sich lohnen", plauderte sie vorab schon im Gespräch mit Promiflash aus.

"Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" ab dem 10. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr auf RTL2.

RTL 2 Die "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"-Stars

Getty Images Thomas Rupprath im Oktober 2017

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

