Bald beim "Traumschiff": Maria Höfl-Riesch schwärmt vom Dreh

Maria Höfl-Riesch (37) macht sich super als Schauspielerin! Normalerweise ist sie eher auf der sportlichen Bühne unterwegs: Als Skirennläuferin gewann sie in ihrer aktiven Zeit bis 2014 alles, was es zu gewinnen gab – unter anderem dreimal olympisches Gold. Nun wagte sich die Sportlerin aber auf anderes Terrain: Maria spielt eine Gastrolle bei Das Traumschiff – und war ganz begeistert von den Dreharbeiten!

In der nächsten Folge, die im kommenden Monat ausgestrahlt wird, führt die Reise Kapitän Florian Silbereisen (41) und seine Crew nämlich in den tiefsten Norden nach Lappland – Maria spielt eine Hundeschlittenführerin und war im Schnee natürlich voll in ihrem Element! "Es war wie nach Hause kommen für mich", schwärmte sie gegenüber Bild. Für die Skifahrerin war es aber gar nicht der erste Einsatz dieser Art: "2005 hatte ich mal kurze Auftritte in GZSZ und Marienhof", erzählte sie.

Und auch "Traumschiff"-Chef Florian ist für Maria kein Unbekannter. "Florian kenne ich seit vielen Jahren. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit ihm arbeiten zu dürfen", erklärte sie. Der Schlagerstar verkörpert seit 2019 den Kapitän Max Parger.

Getty Images Maria Höfl-Riesch im Mai 2022 in Berlin

Getty Images Maria Höfl-Riesch bei Olympia 2014

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

