Begrüßte König Charles UK-Premierministerin unfreundlich?

Der König tritt mal wieder in ein Fettnäpfchen. Vor über einem Monat ist Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben. Ihr Sohn Charles (73) hat nun den Platz als britisches Staatsoberhaupt übernommen. Es steht auch bereits fest, an welchem Tag die Krönung durchgeführt wird: So soll die Zeremonie am 6. Mai des kommenden Jahres stattfinden. Jetzt muss Charles allerdings erst mal ein peinliches Aufeinandertreffen mit Premierministerin Liz Truss (47) ausbaden.

Bei einem Treffen im Buckingham Palace begrüßte der König die britische Premierministerin mit den Worten: "Wieder da? Oh je, oh je." Liz trägt die unfreundliche Begrüßung mit Fassung. Dennoch: Die Aufnahme des Aufeinandertreffens sorgt für Aufsehen – auch außerhalb der britischen Grenzen.

Das ist nicht der erste Fauxpax, der Charles passiert. Bereit bei den Zeremonien zur Ausrufung des neuen Königs kam es zu einem Zwischenfall: Als die Tinte aus dem Füller lief, mit dem er Dokumente unterschreiben sollte, verlor Charles vollends die Fassung. "Oh Gott, wie ich das hasse. Ich kann dieses verdammte Ding nicht ausstehen", sprudelte es aus ihm heraus.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Getty Images König Charles und Premierministerin Liz Truss, September 2022

Getty Images König Charles III., Juli 2022

