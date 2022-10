Glastonbury 2023: Performen die Spice Girls mit Victoria?

Können die Fans bald etwa alle Spice Girls live sehen? Die Girlband erlebte ihren größten Erfolg Mitte der 90er-Jahre. Nach der Trennung 2000 performte die Mädelstruppe zwar auch immer mal wieder gemeinsam auf Tourneen, doch eine fehlte meistens: Victoria Beckham (48). Die Designerin schien kein Interesse daran zu haben, wieder mit der Gruppe aufzutreten – zumindest bis jetzt. Emma Bunton (46) verriet, dass sie mit Victoria über einen Auftritt gesprochen habe!

Im Podcast "Back Then When" erklärte Emma nun, dass die Spice Girls große Lust haben, beim Glastonbury Festival 2023 aufzutreten. Gerüchte gibt es schon länger, aber bisher seien die Mädels nicht gefragt worden. Die eigentliche Frage, ob Victoria auch mit dabei sein wird, beantwortete sie aber eher beiläufig. "Wir haben alle telefoniert – niemand hat uns gefragt. [...] Ich habe auch mit Victoria darüber gesprochen und ich denke, sie wäre bereit für Glasto", meinte Baby Spice. Damit deutete sie also tatsächlich eine Rückkehr der Ehefrau von Fußballer David Beckham (47) auf die Bühne an.

Anfang des Jahres kursierten die ersten Gerüchte, Victoria habe neue Verträge für die Spice Girls unterschrieben. Insider behaupteten, dass sie in der Direktion von Spice Girls Ltd. längst gekündigt hätte, sollte sie keine Lust mehr haben, mit der Band aufzutreten. Das sei bisher aber nicht der Fall gewesen, weswegen ein Comeback nicht auszuschließen ist.

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton im Juni 2021

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2021

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

