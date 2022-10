Spaß in der Wanne: So genießt Chris Hemsworth Familienzeit

Chris Hemsworth (39) beweist seinen Humor! Der Schauspieler und Elsa Pataky (46) haben sich 2010 nach nur wenigen Monaten Beziehung das Jawort gegeben. Trotz ihrer Blitzehe sind die beiden bis heute noch glücklich miteinander verheiratet und haben inzwischen auch schon drei Kinder: India (10), Tristan (8) und Sasha (8). Mit seinen Zwillingssöhnen erlaubte sich der Marvel-Star nun einen kleinen Scherz: Anstatt des gewünschten Bootstrips planschte Chris mit Sasha und Tristan lieber in der Badewanne.

Auf Instagram postete der gebürtige Australier zwei Bilder von sich und seinen Söhnen. Dabei sieht man den Familienvater mit einer Badehose in einer Messing-Badewanne im Freien sitzen, wobei er einen Blick auf seinen durchtrainierten Bauch freigibt. Seine beiden Jungs Tristan und Sasha leisten ihm dabei Gesellschaft und sehen ihren Papa an, während er lässig für die Kamera posiert. "Die Kinder wollten eine Bootsfahrt machen. Das ist das Beste, was wir tun konnten. Sie waren vielleicht etwas enttäuscht", scherzte der Thor-Darsteller.

Chris' Fans reagierten amüsiert auf den Beitrag. "Ich lache mich kaputt", kommentierte ein Follower die Badewannenfotos, während viele andere User Tränen lachende Emojis unter dem Post hinterließen. Andere Nutzer waren ganz angetan von dem stählernen Sixpack des 39-Jährigen. "Ich wäre nicht enttäuscht gewesen", lauteten mehrere Kommentare.

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Tristan und Sasha

Anzeige

Getty Images Elsa Pataky, Chris Hemsworth und ihre Kinder Sasha und Tristan im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth bei der "Thor: Love and Thunder"-Filmpremiere in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de