"The Masked Singer"-Raten: Auf diese Promis tippen die Fans!

Wer könnte dieses Jahr bei The Masked Singer in den Kostümen stecken? Die beliebte Rateshow ging 2022 in die siebte Runde. Und in den ersten beiden Folgen wurden auch schon zwei Promis entlarvt: Unter dem Brokkoli versteckte sich Moderatorin Katja Burkard (57) und Schauspielerin Jutta Speidel (68) spielte das Walross. Unterdessen raten auch die Fans fleißig mit und haben schon Ideen, wer hinter den Masken stecken könnte!

In der JoynMe-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" ihre Tipps abgeben, welche Promis dieses Jahr in den aufwendigen Kostümen performen. Die Fans sind sich relativ sicher, dass hinter der Black Mamba GZSZ-Star Felix von Jascheroff (40) steckt. Der putzige Goldi hat bereits viele Herzen erobert und Schauspieler Armin Rohde (67) liegt mit einigem Abstand auf dem ersten Platz. Ähnlich groß ist der Abstand des erstplatzierten Tipps bei dem Werwolf: Fast die Hälfte aller Votes stimmen für Rea Garvey (49).

Weniger einig sind sich die Fans bei der quietschbunten Zahnfee. Noch bei Show eins waren sich alle sicher, dass Ilse DeLange (45) hinter dem Fabelwesen steckt – mittlerweile hat Patricia Kelly (52) sie aber fast eingeholt. Auch der Tipp der Pfeife hat sich geändert: Rapper Michi Beck (54) wurde jetzt von Jimi Blue Ochsenknecht (30) abgelöst. Bei dem Maulwuf liefern sich Seriendarsteller Daniel Donskoy und Wincent Weiss (29) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bleibt noch No Name, bei dem Joko Winterscheidt (43) das Rennen anführt.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Goldie bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Daniel Donskoy beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de