Wie kam der "The Masked Singer"-Auftakt bei den Fans an?

Konnte The Masked Singer auch in diesem Jahr bei den Fans punkten? Am Samstagabend startete die beliebte Gesangsshow in die siebte Staffel. Anders als in den Jahren zuvor wurde dieses Mal die Mehrheit der Masken erst während der Sendung vorgestellt. Zudem sorgte die Show für eine kleine Überraschung: Einer der Promis schlüpfte live auf der Bühne in sein Kostüm – jedoch vor einer Schattenwand. Doch konnte der Staffelauftakt die Zuschauer begeistern?

Auf Twitter scheinen sich die Geister zu scheiden: Während der Gesangswettbewerb manche Fans überzeugen konnte, gibt es dennoch viele, die von der Show offenbar enttäuscht waren. "Die Musik ist heute viel zu laut, man hört die Stimmen der Sänger und Sängerinnen nicht vernünftig", beschwerte sich ein Zuschauer auf der Plattform. "Also bisher tue ich mich mit dieser Staffel echt schwer", gab ein weiterer User zu.

Dass in dieser Staffel offenbar weniger professionelle Musiker unter den Masken stecken, scheint hingegen positiv angekommen zu sein. "Dadurch finde ich es umso spannender und nicht vorhersehbar", freute sich ein Zuschauer. Und auch die Masken konnten wieder punkten. "Die Kostüme und die Inszenierung haben sich in dieser Staffel echt noch mal gesteigert", lobte ein anderer Fan.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Walross bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam

ProSieben/Willi Weber Der Werwolf bei seinem "The Masked Singer"-Auftritt, 2022

