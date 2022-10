Wollte Laura Müller ihr TV-Comeback in dieser Show feiern?

Ist Laura Müller (22) noch immer interessant für die deutsche TV-Landschaft? Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (50) hat, bevor sie in einer Nacht und Nebelaktion in die Staaten flüchtete, große Erfolge hierzulande feiern können. Die Brünette nahm an der beliebten Samstagabendshow Let's Dance teil und war mit Michael Gast in Formaten wie Goodbye Deutschland, Das Sommerhaus der Stars und "Pocher vs. Wendler". Jetzt wollte sie angeblich nach Deutschland zurückkehren und an dieser Show teilnehmen!

Die Bild behauptet, dass die Influencerin Teilnehmerin der diesjährigen Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother werden wollte. Das soll bereits in trockenen Tüchern gewesen sein, weil die 22-Jährige den Vertrag schon unterzeichnet habe. Auf Anfrage bei Lauras Management kam dann aber die große Enttäuschung: "Uns ist nichts bekannt", teilte es der Bild mit.

Da die Gerüchteküche um die diesjährigen Kandidaten von "Promi Big Brother" brodelt, teilte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber Bild mit: "Sat.1 kann auch in diesem Fall aus Spekulationen keine Wahrheit machen. Eines möchten wir aber betonen: Ein Wiedersehen mit der weißen Badehose von Michael Wendler wird es in dieser Staffel nicht geben."

Anzeige

ActionPress Laura Müller im September 2019 in Oberhausen

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Norberg im März 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de