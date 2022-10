Charles' Krönung an Archies Geburtstag: Das steckt dahinter!

War das pure Absicht? Nach Queen Elizabeths (✝96) Tod im September wurde ihr ältester Sohn automatisch zu König Charles III. (73). Mit einer Proklamation wurde der Gatte von Queen Consort Camilla (75) zum neuen Regenten des Vereinigten Königreiches. Eine wichtige Station steht aber noch aus: die große Krönung. Nach einigen Spekulationen wurde vor wenigen Tagen das Datum für den wichtigen Tag bekannt. Am 6. Mai 2023 geht es los – doch an diesem Tag feiert Charles' Enkel Archie (3) auch seinen Geburtstag. Reiner Zufall oder steckt ein Plan dahinter?

Laut der Royal-Expertin Katie Nicholl steckt keine Stichelei dahinter. "Die Krönung an Archies Geburtstag zu haben, ist definitiv keine Provokation. Ich denke, es ist ein sehr glücklicher Zufall", erklärte sie gegenüber ET. Dass Krönung und Ehrentag auf genau denselben Tag fallen, sei schon unglücklich gewählt – doch eine böse Absicht wolle Katie dem britischen Königspalast nicht unterstellen. "Natürlich muss ein wichtiger Moment in der Geschichte, wie eine Krönung, sehr gut geplant werden, und der königliche Kalender ist voll von Jahrestagen und Geburtstagen", äußerte die Fachfrau weiter.

Offizielle Details zur Gästeliste seien momentan noch ein gut gehütetes Geheimnis. Doch die Adelsexpertin vermutet, dass Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) definitiv eine Einladung für Charles' Krönung erhalten werden – ob sie diese annehmen, ist jedoch eine andere Frage. "Es bleibt abzuwarten, ob sie teilnehmen oder nicht [...], aber natürlich liegt es an den Sussexes, eine endgültige Entscheidung zu treffen", fügte die Britin abschließend hinzu.

Anzeige

Chris Allerton Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Oktober 2022

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de